2 июня, 09:27,
обновлено 2 июня, 09:39

В Бурятии произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля

Есть погибшие и пострадавшие

УЛАН-УДЭ, 2 июня. /ТАСС/. Авария с участием школьного автобуса и легкового автомобиля произошла в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном ГУ МЧС.

"На федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в Прибайкальском районе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля", - сообщили в ведомстве.

По данным местной администрации, есть погибшие и пострадавшие из легкового автомобиля.

На месте ДТП работают медики и полиция. "Из-за ДТП на 419-м км дороги Р-258 введено реверсивное движение", - сообщили в УПРДОР "Южный Байкал". 

Теги:
РоссияБурятия
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