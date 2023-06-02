2 июня, 11:52

В Саратове в ДТП на трассе погиб один человек

Трое пострадали

САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщили в ГИБДД города в пятницу.

Инцидент произошел в 14:00 (13:00 мск) на 343-м км трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. Столкнулись ВАЗ-2106 и Renault.

"В результате ДТП пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте, оба водителя и еще одна также пассажирка Renault доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным ГУ МЧС региона, в пятницу ночью в области шел дождь, ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация