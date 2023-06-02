В Саратове в ДТП на трассе погиб один человек

Трое пострадали

САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщили в ГИБДД города в пятницу.

Инцидент произошел в 14:00 (13:00 мск) на 343-м км трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. Столкнулись ВАЗ-2106 и Renault.

"В результате ДТП пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте, оба водителя и еще одна также пассажирка Renault доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным ГУ МЧС региона, в пятницу ночью в области шел дождь, ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с.