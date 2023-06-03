На западе Москвы произошло обрушение грунта

Площадь обвала составила 20 кв. м

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Обрушение грунта произошло на Боровском шоссе на западе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"На Боровском шоссе в районе дома №29 произошло обрушение грунта на площади 20 кв. м и глубиной 4 м. В результате повреждены тротуар и дорожное покрытие, остальные повреждения находятся под землей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, причиной инцидента стал скачок давления в трубопроводе. "Пострадавших нет", - подчеркнул представитель экстренных служб.

Из земли идет пар, место огородили, ожидается прибытие специалистов.