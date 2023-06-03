На МКС зафиксировали серьезные пожары в Канаде

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сфотографировал очаги природной стихии и шлейф дыма от них

МКС, 3 июня. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) крупные пожары на территории Канады.

На кадрах видны очаги природной стихии и шлейф дыма от них.

Роскосмос в 2013 году присоединился к международной хартии, которая оказывает содействие странам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, путем предоставления на безвозмездной основе данных дистанционного зондирования Земли по районам бедствий.

В настоящее время самые сильные лесные пожары бушуют в провинциях Новая Шотландия и Альберта. Для помощи в их тушении в ближайшее время прибудут пожарные из США и ЮАР. Ранее сообщалось, что почти 240 тыс. домохозяйств лишились энергоснабжения из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной канадской провинции Квебек.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.