4 июня, 12:03

Следователи проводят проверку из-за столкновения самолета и тягача в аэропорту Сочи

Вылет в Екатеринбург задержали на 30 минут

ТАСС, 4 июня. Следователи начали проверку из-за столкновения багажного тягача с пассажирским самолетом в аэропорту Сочи, что в субботу привело к задержке рейса Сочи - Екатеринбург. О проверке в воскресенье сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дату происшествия и рейс ТАСС уточнили в пресс-службе аэропорта.

"Проводится доследственная проверка по факту инцидента с самолетом в аэропорту Сочи. В средствах массовой информации появилось сообщение о транспортном происшествии с самолетом, в который внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следователями устанавливается причиненный ущерб", - сообщили в следственном управлении.

Как сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, рейс Сочи - Екатеринбург, который обслуживает авиакомпания "Победа", в итоге задержали на 30 минут. Авиакомпания предоставила для вылета резервный борт. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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