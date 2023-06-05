МЧС попросил о выделении техники для тушения ландшафтного пожара в Новосибирской области

Возгорание произошло в сложнопроходимой болотистой местности

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Глава ГУ МЧС по Новосибирской Виктор Орлов заявил о необходимости выделения вездеходной техники для тушения пожара и ликвидации угрозы населенным пунктам в Венгеровском районе региона. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

"На сегодняшний момент сложная обстановка в Венгеровском районе, предлагаю по линии Минприроды оказать содействие по технике высокой проходимости для ликвидации угрозы населенным пунктам", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, ландшафтный пожар произошел в сложнопроходимой болотистой местности. Как отметил Орлов, за неделю в области произошло 17 лесных пожаров площадью 43 га. "По средствам космомониторинга зафиксировано 169 термомоточек, из них 93 подтвердились как ландшафтные пожары. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов зафиксировано 136", - сказал Орлов.