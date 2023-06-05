Самолет Utair из Сургута в Сочи возвращается в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика

По данным пресс-службы авиаперевозчика, на борту сработала индикация температурного режима двигателя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сургута в Сочи, совершит посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"На борту, выполняющем рейс Сургут - Сочи, после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Согласно правилам, экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку. Посадка планируется через 1 час 20 минут в аэропорту Сургута", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на борту судна находятся 180 пассажиров, авиакомпания готовит для них резервный борт, ориентировочное время вылета из Сургута - 22:30-23:00 (20:30-21:00 мск). По данным ресурса Flightradar24, борт находится возле Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе.