В Приангарье экс-начальника колонии осудили на 10 лет за превышение полномочий и взятку

Его также оштрафовали на 3 млн рублей

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Бывшего начальника исправительной колонии №15 в Иркутской области приговорили к 10 годам лишения свободы по уголовном делам о взятке и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Ангарского городского суда.

"Ангарский городской суд огласил приговор в отношении ранее занимавшего пост руководителя исправительной колонии Ангарска. Он осужден по п. "б", "в". ч. 5 ст. 290 УК "Получение взятки" РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Осужденного также лишили на шесть лет права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, его лишили специального знания полковника внутренней службы.

Приговор огласили 5 июня. По версии следствия, будучи начальником колонии, мужчина получил от подчиненного 1 млн рублей за то, что не уволил его, хотя тот грубо нарушил трудовую дисциплину. Как пояснили ТАСС в пресс-службе суда, 10 лет - это итоговое наказание, которое учитывает оглашенный в марте 2023 года приговор по делу о превышении должностных полномочий. Тогда экс-начальнику колонии назначили четыре года лишения свободы за то, что за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15, он оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Осужденным является Андрей Верещак, который ушел с поста начальника колонии в сентябре 2020 года. В апреле того же года в ИК-15 произошел бунт, заключенные устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии нашли тело осужденного, который, как сообщалось, покончил с собой. К уголовной ответственности по делу о бунте привлекли 19 человек.