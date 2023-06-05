На Кубани возбудили дело в отношении водителя грузовика после ДТП с тремя погибшими

По данным полиции, он уже был лишен водительских прав

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. В отношении водителя грузового автомобиля, допустившего лобовое столкновение с легковым автомобилем на Кубани, где погибли три человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования обстоятельств вчерашнего ДТП, в котором погибли три человека, следственным отделением ОМВД по Выселковскому району в отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Водитель MAN находился за рулем автомобиля уже будучи лишенным права управления транспортными средствами.

4 июня в Выселковском районе произошла авария. Водитель MAN, совершая обгон, допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia, в результате погибли три человека, включая ребенка 2012 года рождения, еще один человек пострадал, его доставили в больницу.