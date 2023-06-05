В Липецкой области в отношении экс-координатора штаба Навального возбудили уголовное дело

По данным СК, с 2017 по 2021 год на территории региона функционировала ячейка объединения "Штабы Навального", в отношении которого судом принято решение о ее запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации в отношении бывшего координатора объединения "Штабы Навального" (организация признана в РФ экстремистской) в Липецкой области, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). По предварительным данным, в период с 2017 по 2021 год на территории Липецкой области функционировала ячейка общественного объединения "Штабы Навального", в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ее запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Координатор липецкой ячейки, в 2021 году выехав на территорию иностранного государства, осуществлял незаконную деятельность, размещая через администрируемый им канал в одном из мессенджеров в сети Интернет сообщения экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия по сбору доказательств совершения общественно опасного преступления и привлечения к уголовной ответственности фигуранта.

По данным СК, не позднее 2014 года Алексей Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности.