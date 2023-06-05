Площадь лесного пожара под Берлином увеличилась до 326 га

По словам руководителя Управления по вопросам правопорядка Кристиане Линднер-Клопш, пожарная служба держит ситуацию под контролем

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в районе немецкого Ютербога (федеральная земля Бранденбург) к югу от Берлина увеличилась до 326 га. Об этом сообщила в понедельник журналистам руководитель Управления по вопросам правопорядка, первый заместитель бургомистра города Кристиане Линднер-Клопш.

"Пламя достигло защитных полос, но пожарная служба держит там ситуацию под контролем", - приводит ее слова агентство DPA. Как отметила Линднер-Клопш, ситуацию ухудшает усиливающийся ветер.

Проблема также в том, что огонь распространился на территорию бывшего военного полигона, где под землей остаются боеприпасы времен Второй мировой войны. Там в воскресенье вечером уже произошло несколько взрывов старых снарядов, отметила представитель властей.

Еще в субботу площадь пожара составляла 45 га.