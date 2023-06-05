Суд оставил в силе приговор экс-депутату заксобрания Прикамья за дебош в баре

Александра Телепнева ранее приговорили к четырем годам лишения свободы

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу, осужденному за дебош в баре. Об этом сообщает корресподент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия постановила приговор Ленинского районного суда Перми в отношении Телепнева Александра Александровича изменить, исключить из мотивировочной части рапорты по вызовам, содержащиеся в материалах дела, в остальном оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - огласила судья.

Ранее Ленинский районный суд Перми признал Телепнева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 30 апреля 2022 года Телепнев, находясь в одном из пермских баров, начал бросать стулья, бокалы и ведро для льда, пострадали два человека. Телепнев счел приговор излишне суровым и необоснованным, поскольку судом первой инстанции, по его словам, не были учтены смягчающие обстоятельства.

В 2018 году Телепнев был фигурантом аналогичного уголовного дела. Тогда в пермском баре "Дом культуры" он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Позднее Телепнева признали виновным еще в одном преступлении - избиении студента. В середине ноября 2019 года экс-депутат вышел из колонии-поселения.