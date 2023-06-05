В Удмуртии возбудили уголовное дело после отравления сидром двух человек

Жертвами стали 20-летний мужчина и 34-летняя женщина

ТАСС, 5 июня. Сотрудники Следственного комитета в Удмуртии по факту отравления двух человек сидром возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), по факту отравления двух местных жителей суррогатным алкоголем", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 и 5 июня в медицинское учреждение доставили 20-летнего молодого человека и 34-летнюю женщину с признаками отравления суррогатным алкоголем.