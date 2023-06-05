Жителя Нижегородской области задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В УФСБ России по региону сообщили, что он сознался в содеянном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Жителя Нижегородской области задержали и по решению суда поместили под стражу за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между Российской Федерацией и Украиной на стороне последней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

В понедельник фигуранта задержали сотрудники УФСБ, он сознался в содеянном, по решению суда его поместили под стражу.