На Кубани остаются подтопленными более 170 придомовых территорий и более 40 домов

На местах работают оценочные комиссии, спасатели ведут работы по откачке воды

КРАСНОДАР, 6 июня. /ТАСС/. Подтопленными после дождей в Краснодарском крае остаются 175 придомовых территорий, вода зашла более чем в 40 домов. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений, по состоянию на 11:00 06.06.2023, остаются подтопленными 165 придомовых территорий и 42 домовладения в Лабинском районе (город Лабинск и станица Владимирская), а также в городе Армавире (остается подтопленными 10 придомовых территорий, из них 2 домовладения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на подтопленных территориях работают оценочные комиссии, спасатели ведут работы по откачке воды. В мэрии Краснодара сообщили, что ликвидировано подтопление детского сада, который посещают более 400 воспитанников. Детский сад возобновил работу после ее приостановки из-за подтопления в понедельник. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение по непогоде.