Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей

Средства предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам клинической больницы, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в присвоении 26,5 млн рублей, предназначавшихся для выплаты зарплаты сотрудникам клинической больницы, в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Херсонской области.

"Следственным управлением СК РФ по Херсонской области по материалам УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области, обвиняемого в присвоении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Установлено, что с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023-го обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил принадлежавшие Министерству здравоохранения Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 млн рублей, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в результате совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ". "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе УФСБ России по Херсонской области сообщили, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, обнаружены и изъяты денежные средства.