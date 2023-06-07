7 июня, 03:12

Неизвестный сообщил о минировании всех ТРЦ в Кемерове и Саратове

Злоумышленник потребовал перевести ему 20 млн рублей

КЕМЕРОВО, 7 июня. /ТАСС/. Письмо о минировании всех ТРЦ поступило на почту Кемеровского районного суда Кемеровской области. Неизвестный требует 20 млн рублей, сообщили в суде в среду.

"В Кемеровский районный суд Кемеровской области снова поступило сообщение о минировании, но на этот раз уже ТРЦ в городе Кемерове и городе Саратове. Неизвестный сообщил, что его группировка Asylum заминировала ТРЦ, и потребовал, чтобы на указанный им номер телефона было перечислено 20 млн рублей", - сообщается на сайте суда.

Сообщения о минировании поступили в Кемеровский районный суд уже в третий раз за неделю. Ранее неизвестный угрожал убить двоих детей и требовал выкуп в 200 млн рублей. 

Теги:
РоссияКемеровская областьСаратовская область
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