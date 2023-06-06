В Кузбассе неизвестный сообщил о минировании двух зданий судов

Злоумышленник потребовал перевести ему 200 млн рублей

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании зданий судов в Кемерове и Саратовской области, также он потребовал 200 млн рублей, угрожая расстрелом людей. В настоящее время проводится эвакуация двух судов Кузбасса, сообщили ТАСС во вторник в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"Поступило сообщение о минировании Центрального районного суда г. Кемерово, Кемеровского районного суда. Вызваны соответствующие службы, проводится эвакуация", - рассказал собеседник агентства.

Сообщения о эвакуации пришли на почту в Кемеровский районный суд. "Неизвестный сообщил о минировании зданий судов в городе Кемерово и Саратовской области, при этом в письме содержаться угрозы расстрела людей и обещание сделать запуск дрона с бомбой на здания судов. Чтобы никто не пострадал, неизвестный предлагает перевести на указанный им номер телефона 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее неизвестный также сообщал о "минировании" судов Кузбасса. В обмен на выкуп он угрожал взорвать здания и убить двоих детей.

В Кемеровском районном суде уточнили, что по факту получения указанных писем были сделаны обращения в правоохранительные органы. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области от комментариев отказались.