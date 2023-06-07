Главу стройкомпании на Камчатке подозревают в уклонении от налогов почти на 4 млн рублей

Согласно материалам уголовного дела, мужчина расплачивался с контрагентами через другую компанию, минуя расчетные счета своей фирмы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор компании, выполняющей работы по строительству водных сооружений на Камчатке, умышленно вывел через стороннюю организацию более 26 млн рублей, зная, что имеет задолженность по налогам в размере почти 4 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Следователем следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование обстоятельств сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что генеральный директор организации, выполняющей работы по строительству водных сооружений, достоверно знал о долгах своей компании по налогам, сборам и страховым выплатам. Минуя расчетные счета своей фирмы, мужчина расплачивался с контрагентами через другую компанию. В результате он умышленно вывел свыше 26 млн рублей из имущественных источников компании, за счет которых должны производится взыскания по обязательным платежам. Долг по налогам составил более 3,8 млн рублей.

В совершении налогового преступления обвиняется 39-летний местный житель. В ходе следствия он признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело возбуждено на основании материалов налогового органа при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.