7 июня, 11:26

Рейс Москва - Наманган экстренно сел в Ташкенте из-за родов у пассажирки

Женщину госпитализировали

ТАШКЕНТ, 7 июня. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Москва - Наманган, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за начавшихся у пассажирки родов. Об этом сообщила пресс-служба компании "Аэропорты Узбекистана".

"Самолет национальной авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс HY9620 по маршруту Москва - Наманган, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Воздушное судно со 171 пассажиром на борту приземлилось в 14:42 по местному времени (12:42 мск) в международном аэропорту Ташкент", - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение произвести посадку самолета в ближайшем на тот момент аэропорту. Пассажирка госпитализирована. 

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