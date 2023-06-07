7 июня, 12:30,
обновлено 7 июня, 13:04

В некоторых регионах Урала объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В субъектах также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами высокая пожарная опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Аномально жаркая погода под 30 градусов прогнозируется 7 июня в Челябинской и Курганской областях, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 7 июня в Челябинской и Курганской областях сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более", - говорится в сообщении.

В регионах также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами высокая пожарная опасность, добавили в Уральском гидрометцентре.

По данным региональных Гидрометцентров, в Курганской и Челябинской областях установилась облачная с прояснениями погода, днем воздух прогревается до плюс 26 градусов, ночью - до плюс 11, местами порывы ветра до 14 м/с.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 12 муниципальных образованиях сохраняется пятый класс пожарной опасности. Продолжает действовать 23 природных пожара, 15 из которых локализованы. 

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