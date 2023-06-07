МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды из Каховского водохранилища

Забор жидкости прекратится, если уровень упадет ниже 12,7 м

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. Об этом сообщило в среду Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"ЗАЭС продолжает пополнять свои запасы воды, <...> полностью используя воду из Каховского водохранилища, пока это возможно", - говорится в заявлении организации.

Как отметили в агентстве, после разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды продолжает опускаться со скоростью 5-7 см в час. Если уровень упадет ниже 12,7 м, забор жидкости прекратится. "Поскольку степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предсказать, когда это произойдет. Однако если нынешняя скорость снижения воды сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней", - заявили в МАГАТЭ.

Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев. Хотя все шесть реакторов станции остановлены, ей все равно требуется вода для охлаждения. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, она нужна для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов.