Полиция Хорватии изъяла несколько партий кокаина общей стоимостью более €20 млн

Сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяли подозрительные контейнеры, прибывающие в порт Риека

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники хорватских правоохранительных органов за последние несколько месяцев изъяли в порту Риека 745 кг кокаина общей стоимостью более €20 млн. Об этом в говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте управления полиции Приморско-Горанской жупании (области) Хорватии.

"Даже если рассматривать их по отдельности, некоторые из этих изъятий относятся к категории десяти крупнейших, произведенных в Хорватии. Однако, учитывая, что они были осуществлены в короткие сроки по отношению к данному виду преступлений, мы можем рассматривать их в целом, и тогда можно сказать, что <...> это самая крупная конфискация в истории хорватских сил правопорядка", - заявил начальник Национального управления полиции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии Марио Ковач.

Совместная операция хорватских полиции и таможни продолжалась последние несколько месяцев. Сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяли подозрительные контейнеры, прибывающие в крупнейшую гавань Хорватии. По итогам осмотров контейнеров из латиноамериканских стран при участии служебных собак обнаружили несколько крупных тайников с наркотиками.