8 июня, 05:35
Военная операция на Украине

В ДНР задержали агента украинской разведки, следившего за силовиками

© УФСБ России по ДНР/ ТАСС

По информации УФСБ по региону, задержанный Михаил Михайленко сотрудничал с СВР Украины с 2018 года

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Агент Службы внешней разведки (СВР) Украины задержан на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

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"УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал сотрудник УФСБ по ДНР.

По информации УФСБ, задержанный Михаил Михайленко сотрудничал с украинской разведкой с 2018 года, регулярно получая денежные вознаграждения. Связь с кураторами поддерживал по специально отработанным каналам связи под псевдонимом Сорок первый.

"В апреле Михайленко получил задание легендировано въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов", - добавили в УФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного приняты необходимые меры процессуального реагирования. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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