Владелица изъятого в Новокузнецке алкоголя пыталась дать взятку сотруднику ФСБ

Размер взятки составил 1 млн рублей

КЕМЕРОВО, 8 июня. /ТАСС/. Директор коммерческой фирмы в Новокузнецке пыталась дать взятку в размере 1 млн рублей сотруднику управления ФСБ по Кемеровской области после того, как оперативники обнаружили на складах компании 83 тыс. л контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"37-летней директору коммерческой фирмы из города Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере). По версии следствия, в июне текущего года обвиняемая, не желая прекращать деятельность по незаконному хранению неучтенной алкогольной продукции, передала сотруднику УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, взятку в сумме 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

После этого женщину задержали. Обвиняемая признала вину и начала сотрудничать со следствием. Изъятый алкоголь будет утилизирован, добавили в ведомстве.

Как сообщали ранее в пресс-службе УФСБ по региону, сотрудниками управления на складе в Новокузнецке было изъято 83 тыс. л контрафактного алкоголя стоимостью более 12 млн рублей. Напиток содержался без фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.