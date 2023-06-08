Во Владивостоке локальные дожди привели к подтоплению части улиц

За три часа в городе выпало около 40 мм осадков, при месячной норме в 105 мм

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Во Владивостоке вечером в четверг началичь локальные дожди с грозами, сообщил ТАСС дежурный синоптик Приморского гидрометцентра. В соцсетях распространяются видеозаписи сильных подтоплений улиц в разных районах города.

"Во Владивостоке в эти минуты происходят сильные локальные осадки с высокой интенсивностью. В основном удару стихии подверглась центральная часть города и район Второй речки", - сообщили в гидрометцентре.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе учреждения, за последние три часа в городе выпало около 40 мм осадков, при месячной норме в 105 мм.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вода поднялась на уровень до полуметра в районе стадиона "Строитель", на улице Олега Кошевого, на объездной трассе Седанка - Патрокл, а также на улицах в центре города и на проспекте 100-летия Владивостоку.

Ранее Приморский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов. Ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать с 18:00 (11:00 мск) 8 июня до 09:00 (02:00 мск) 13 июня.