В Луганске пострадали четыре человека при обстреле городской промзоны со стороны ВСУ

Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками промышленной зоны Луганска. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале.

Утром в четверг в Луганске был слышен звук от пролета ракет, затем прозвучало несколько взрывов. Как сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, украинские войска, по предварительным данным, нанесли удар по городу крылатыми дальнобойными ракетами Storm Shadow. В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал, что удар пришелся по промышленной зоне.