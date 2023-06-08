В двух округах Ставрополья ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

Аграрии смогут получить поддержку для повторного сева

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи в Степновском и Курском округах Ставрополья, сообщил в своем Telegram-канале глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

"В результате неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались на протяжении всего мая в Курском и Степновском муниципальных округах, введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждение посевов сельскохозяйственных культур вызваны, в частности, почвенной засухой", - написал он.

Аграрии смогут получить поддержку и провести повторный сев. "Режим ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям воспользоваться механизмом агрострахования, получить компенсацию за понесенный ущерб и провести агротехнические мероприятия по ликвидации последствий почвенной засухи. Аграрии успеют повторно засеять поля и получить урожай в этом году", - отметил Измалков.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, с конца весны 2023 года в нескольких территориях края отмечается засуха. При этом в части территорий региона с конца мая идут сильные дожди, которые также привели к повреждению посевов. Сейчас специалисты проводят подсчет ущерба.