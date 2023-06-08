СК завершил расследование уголовных дел в отношении участников банды Басаева и Хаттаба

В нападении погибли 84 военнослужащих, еще четверым причинены ранения различной степени тяжести

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении участников банды Басаева и Хаттаба, совершивших нападение на военнослужащих в Пскове в 2000 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-служба СК РФ в четверг.

"ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Чеченской Республики и Республики Татарстан Алавди Батыкаева и Эдуарда Валиахметова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Батыкаев и Валиахметов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Батыкаев и Валиахметов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих.

В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым причинены ранения различной степени тяжести.

"В отношении Валиахметова уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как на момент его участия в указанном боестолкновении он являлся несовершеннолетним. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении Батыкаева и Валиахметова направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СК.

Ранее 21 участник боестолкновения был осужден к длительным срокам лишения свободы. Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении четырех человек уголовные дела рассматриваются судами.