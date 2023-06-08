Дмитрий Муратов будет защищать члена правления "Мемориала" в суде

Головинский суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство Олега Орлова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Головинский суд Москвы допустил лауреата Нобелевской премии мира журналиста Дмитрия Муратова в качестве защитника по делу члена правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда) Олега Орлова. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"В начале заседания по делу Орлова подсудимый заявил ходатайство о допуске в качестве защитника журналиста Дмитрия Муратова наряду с профессиональным адвокатом. Суд ходатайство Орлова удовлетворил, таким образом Муратов допущен в процесс в качестве защитника подсудимого", - сказали в суде.

Согласно Угловно-процессуальному кодексу РФ, обвиняемый имеет право пользоваться услугами защитника, не имеющего статуса адвоката, которого он сам выберет. Такое возможно только при наличии у подсудимого профессионального адвоката. Этим правом и воспользовался Орлов. Он обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Поводом для уголовного преследования Орлова стал пост в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) от 14 ноября 2022 года, в котором опубликован перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили". Статья написана для французского издания Mediapart.

В конце декабря 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах.