На севере Туниса упал вертолет ВС страны с четырьмя военными на борту

Как сообщили в Минобороны республики, он выполнял задачи по патрулированию местности

РАБАТ, 8 июня. /ТАСС/. Вертолет тунисских ВС потерпел крушение в районе мыса Серрат на севере страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Минобороны республики.

По сообщению ведомства, вертолет, связь с которым была потеряна в среду вечером, упал в море во время выполнения задачи по патрулированию местности. На его борту находились четыре члена экипажа.

На месте происшествия работают поисковые бригады. К настоящему моменту из воды были извлечены тела двух погибших, а также обломки вертолета.