8 июня, 16:57
Военная операция на Украине

Производственная база в Грайворонском округе повреждена из-за обстрела ВСУ

Николай Тришин/ ТАСС, архив
© Николай Тришин/ ТАСС, архив

Аварийные и оперативные службы уже работают на месте

ТАСС, 8 июня. Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области в четверг попало под обстрел со стороны Украины, повреждения получила производственная база.

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Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть пoвреждения на территoрии производственной базы: пoсечены забoр, фасад и крыша здания, выбиты oкна, также пoвреждены гараж и два трактoра. Оскoлками снарядoв пoвредило газoвую трубу", - написал он.

По его словам, аварийные и оперативные службы уже работают на месте, устраняют последствия обстрела. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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