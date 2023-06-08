Производственная база в Грайворонском округе повреждена из-за обстрела ВСУ

Аварийные и оперативные службы уже работают на месте

ТАСС, 8 июня. Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области в четверг попало под обстрел со стороны Украины, повреждения получила производственная база.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть пoвреждения на территoрии производственной базы: пoсечены забoр, фасад и крыша здания, выбиты oкна, также пoвреждены гараж и два трактoра. Оскoлками снарядoв пoвредило газoвую трубу", - написал он.

По его словам, аварийные и оперативные службы уже работают на месте, устраняют последствия обстрела.