8 июня, 17:11,
обновлено 8 июня, 18:08
Военная операция на Украине

Число погибших при обстреле Горловки выросло до четырех

Еще 11 человек получили травмы, сообщил мэр города Иван Приходько

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате обстрелов со стороны украинской армии города Горловки в ДНР в четверг выросло до четырех, еще 10 человек получили травмы. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о трех погибших.

Как уточнил Приходько, число пострадавших выросло до 11.

Как сообщили в четверг в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за день по городу было выпущено около 40 снарядов.

В новость внесены изменения (21:01 мск) - уточняется число погибших. 

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