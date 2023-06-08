Число погибших при обстреле Горловки выросло до четырех

Еще 11 человек получили травмы, сообщил мэр города Иван Приходько

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате обстрелов со стороны украинской армии города Горловки в ДНР в четверг выросло до четырех, еще 10 человек получили травмы. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о трех погибших.

Как уточнил Приходько, число пострадавших выросло до 11.

Как сообщили в четверг в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за день по городу было выпущено около 40 снарядов.

В новость внесены изменения (21:01 мск) - уточняется число погибших.