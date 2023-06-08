В ДТП в Волгограде пострадали два человека

На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Автомобиль Renault Duster после столкновения с маршруткой вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"22-летний водитель Renault Duster не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford, двигавшемся по маршруту с пятью пассажирами. От удара кроссовер отбросило на тротуар, произошел наезд на двух женщин-пешеходов 1977 и 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

Пешеходам оказана медпомощь, пострадавших среди пассажиров микроавтобуса нет. На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, добавили в пресс-службе.