СМИ сообщили, что в Киеве обворовали атташе посольства США

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Атташе посольства США на Украине лишился айфона, кошелька и банковских карт. Об этом со ссылкой на источники в киевской полиции сообщило украинское издание "Вести".
По данным издания, атташе обратился в полицию накануне вечером с заявлением, что его обворовали в парке Шевченко.
Как выяснилось позже, с одной из украденных карт были сняты $400. Из другого источника издание узнало, что на момент ограбления дипработник был пьян.
Официального подтверждения этих данных от полиции пока не поступало.