8 июня, 19:01

СМИ сообщили, что в Киеве обворовали атташе посольства США

По сведениям издания "Вести", с одной из украденных карт сняли $400

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Атташе посольства США на Украине лишился айфона, кошелька и банковских карт. Об этом со ссылкой на источники в киевской полиции сообщило украинское издание "Вести".

По данным издания, атташе обратился в полицию накануне вечером с заявлением, что его обворовали в парке Шевченко.

Как выяснилось позже, с одной из украденных карт были сняты $400. Из другого источника издание узнало, что на момент ограбления дипработник был пьян.

Официального подтверждения этих данных от полиции пока не поступало. 

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