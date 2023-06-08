8 июня, 19:55
Военная операция на Украине

В Херсонской области рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле Голой Пристани

После операции его состояние стабильное

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Мирного жителя, пострадавшего в результате обстрела города Голой Пристани Херсонской области, прооперировали, его состояние стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.

"Хирурги Скадовской центральной городской больницы успешно прооперировали пациента, получившего серьезные травмы в результате обстрела в Голой Пристани. Состояние пациента стабильное", - сообщил Сат.

При необходимости специализированного лечения пострадавшего направят в Крым, отметил министр.

Ране сегодня сообщалось, что два человека погибли, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации гражданских лиц из города Голая Пристань Херсонской области, который оказался затоплен после разрушения конструкций Каховской ГЭС. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация