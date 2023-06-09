В Магадане будут судить мужчину за незаконную банковскую деятельность

Обвиняемый получил от представителей нескольких фирм 3,3 млрд рублей, чтобы обналичить деньги и совершить транзитные финансовые операции через фирмы-однодневки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Житель города Магадана предстанет перед судом по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

"Он (магаданец - прим. ТАСС) обвиняется по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, мужчина в период с 2013 года по 2019 год состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов. Обвиняемый получил от представителей нескольких фирм 3,3 млрд рублей, чтобы обналичить деньги и совершить транзитные финансовые операции через фирмы-однодневки на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым. Это позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.

В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд.