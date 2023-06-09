В Белгородской области при ночных обстрелах ВСУ пострадали три человека

Двоих из них госпитализировали

ТАСС, 9 июня. Три человека пострадали в Белгородской области в результате ночных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), двое из них госпитализированы. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За ночь пострадали три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", - написал он.

Гладков добавил, что в результате работы ПВО ночью поврежден один многоквартирный и несколько частных домов в поселке Разумное. Запланирован поквартирный обход для фиксации разрушений и повреждений. Кроме того, продолжились обстрелы Шебекино, они ведутся до сих пор, есть разрушения жилого фонда, уточнил губернатор.

"Завтра заканчиваем выдачу синих аттестатов детям, которые закончили девятые классы в Шебекинском округе, а с 13 числа начинаем выдавать красные аттестаты. Это решение, которое отдельно принимал министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, которому я очень благодарен", - добавил Гладков.