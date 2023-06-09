9 июня, 06:16
Военная операция на Украине

Женщина получила ранения в результате обстрела Горловки

Украинские военнослужащие выпустили по Центрально-Городскому району 10 снарядов реактивной системы залпового огня

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Женщина получила ранения утром в пятницу в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 июня по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Горловка (Центрально-Городской район) <...> ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.

По его данным, украинские войска утром выпустили по этому району Горловки 10 снарядов реактивной системы залпового огня. 

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