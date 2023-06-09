Река Бия вышла из берегов на Алтае, частично подтопив два села

В республике не зафиксировали ситуаций, чтобы населенные пункты были полностью отрезаны от транспортного сообщения

ТАСС, 9 июня. Приусадебные участки и несколько домов подтопило в селах Артыбаш и Иогач в Республике Алтай в результате подъема из-за паводка уровня воды в реке Бия, движение по дороге к селу Артыбаш перекрыли. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"В населенных пунктах Артыбаш и Иогач Турочакского района уровень воды составляет 511 см (критический 505 см). В Иогаче подтоплено 4 приусадебных участка, на которых проживает 12 человек, и 2 жилых дома, в которых проживают 4 человека. В Артыбаше подтоплено 2 приусадебных участка, на которых проживают 12 человек", - говорится в сообщении.

"Из-за выхода реки Бия на проезжую часть временно прекращено движение всех видов транспортных средств на подъезде к селу Артыбаш со стороны Горно-Алтайска в Турочакском районе", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Села Артыбаш и Иогач находятся на берегах Бии и именно отсюда начинается маршрут к Телецкому озеру и Алтайскому заповеднику.

В республике нет населенных пунктов, полностью отрезанных от транспортного сообщения, однако имеются переливы автомобильных дорог, на которых движение ограничено. Это Усть-Кокса - Октябрьский, Балыктыюль - Балыкчи, Саратан - Язула. В дальнейшем также прогнозируется повышение уровня воды в реках Катунь и Бия, что может создать угрозу подтопления населенных пунктов.