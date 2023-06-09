По Белгородской области за сутки выпустили более 200 снарядов

Пострадали три человека

ТАСС, 9 июня. Более 200 снарядов выпустили за сутки Вооруженные силы Украины по территории Белгородской области, наибольшее число прилетов пришлось на территорию приграничного Шебекинского городского округа, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекино удары пришлись по жилым массивам и промзоне. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется.

Губернатор уточнил, что более 20 прилетов в общей сложности зафиксировали в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском районах, пострадавших нет. В Краснояружском районе дрон-камикадзе попытался атаковать инфраструктурный объект в окрестностях села Староселье, на окраине села Вязовое атаковали четыре БПЛА противника, один из которых удалось сбить, три упали сами, есть пострадавший с незначительными осколочными ранениями.