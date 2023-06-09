Полиция Севастополя опровергла информацию о розыске координатора украинских ударов по ЧФ

По данным ведомства, якобы замаскированные камеры на его балконе являются элементами освещения

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Полиция Севастополя опровергла информацию о розыске координатора украинских ударов по Черноморскому флоту (ЧФ) России, ранее появившуюся в Telegram-каналах и СМИ. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале УМВД по региону.

"УМВД России по Севастополю сообщает, что данная информация не соответствует действительности, указанные представителями средств массовой информации и блогосферы якобы замаскированные камеры на самом деле являются элементами освещения", - говорится в сообщении.

Полиция Севастополя призывала представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять информацию, полученную из неофициальных источников, и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства, а также не допускать публикаций, не соответствующих действительности и вводящих население в заблуждение.

Ранее в одном из крупных Telegram-каналов и интернет-сайтах нескольких СМИ появилась информация о том, что в Севастополе разыскивают координатора украинских ударов по ЧФ РФ, а на его балконе обнаружили замаскированные камеры, направленные на военные корабли.