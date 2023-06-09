9 июня, 18:48,
обновлено 9 июня, 19:34
Военная операция на Украине

Россия уведомила МАГАТЭ об ударах дронов-камикадзе по Запорожской ТЭС

Эрик Романенко/ ТАСС
Запорожская АЭС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации

ВЕНА, 9 июня. /ТАСС/. Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с Запорожской АЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в пятницу.

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"Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору [МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием беспилотников-камикадзе" по распределительному устройству Запорожской ТЭС, который в прошлом использовался для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока последняя такая линия электропередачи на 330 кВ не была повреждена более трех месяцев назад. Генеральный директор Гросси сказал, что МАГАТЭ рассчитывает дать независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС", - говорится в заявлении.

МАГАТЭ напомнило, что принципы безопасности ЗАЭС, ранее озвученные Гросси, запрещают вести огонь в сторону станции или с ее территории. Глава агентства выразил надежду, что эксперты получат доступ к распределительному устройству, так как они должны следить за соблюдением этих принципов. На следующей неделе генеральный директор направится на станцию во главе расширенной миссии специалистов.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать нападений на станцию или с ее территории, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для совершения атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, отвечающих за безопасную работу станции, а также не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва уже приняла меры, соответствующие предложениям главы МАГАТЭ. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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