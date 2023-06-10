В Волгограде ищут неизвестного, сбившего на электросамокате трехлетнюю девочку

У ребенка диагностировали переломы ключицы и пальца правой руки

ВОЛГОГРАД, 10 июня. /ТАСС/. В Волгограде неизвестный сбил на электросамокате трехетнюю девочку на прогулочной аллее в центре города и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Неустановленный гражданин, управляя электросамокатом желтого цвета, напротив дома №4 по улице Аллеи Героев совершил наезд на трехлетнюю девочку", - говорится в сообщении.

ДТП случилось в центре Волгограда 9 июня около 22:40, девочка была вместе со своим отцом. Водителя самоката ищут. По факту ДТП возбудили административное расследование. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с переломами правой ключицы и пальца правой руки.

Как ТАСС уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, девочку госпитализировали в детское травматологическое отделение больницы, она находится в состоянии средней степени тяжести.