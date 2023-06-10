10 июня, 08:10

На востоке Москвы при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погиб один человек

Проводится проверка

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"По улице Молдагуловой, 16, корпус 2, горела квартира на девятом этаже на площади 10 кв. м. Один человек погиб. В настоящее время пожар потушен", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре добавили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. "Ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения контролируются прокуратурой", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы. 

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