В Крым доставят восемь пострадавших после удара по ПВР в Херсонской области

Двое из них - дети, сообщили в минздраве республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Восемь человек, включая двоих детей, пострадавших из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пункта временного размещения (ПВР) в Херсонской области, доставят в Крым, сообщается в субботу в Telegram-канале минздрава республики.

"В Республику Крым транспортируют восемь пострадавших в результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области. Двое несовершеннолетних, предварительно, с травмами средней степени тяжести будут госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу. Остальные взрослые пострадавшие с травмами средней и тяжелой степени тяжести будут госпитализированы в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6", - говорится в сообщении.

В субботу утром ВСУ нанесли удары, предположительно, ракетами Storm Shadow по пунктам временного размещения эвакуированных из затопленных районов Херсонской области, погибла женщина. Представитель экстренных служб региона сообщил журналистам, что две ракеты сбили средства российской ПВО, две упали в районе пункта эвакуированных людей на Арабатской стрелке. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, пострадавшие госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.