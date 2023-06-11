В Новосибирской области опрокинулся квадроцикл

В результате инцидента погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Водитель и пассажир квадроцикла погибли в результате наезда на дорожный знак в Новосибирской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Водитель 1987 года рождения, управляя квадроциклом, двигался со стороны р. п. Мошково в сторону села Белоярка и на 35-м км автодороги совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дорожный знак), после чего допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель и его пассажир 1981 года рождения погибли.