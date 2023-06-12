В Минтрансе США заявили о серьезных последствиях обрушения эстакады трассы I-95

Причиной инцидента стала загоревшаяся под эстакадой автоцистерна, возможно, с несколькими сотнями галлонов бензина, сообщает The Associated Press

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Обрушение в воскресенье в районе Филадельфии (штат Пенсильвания) части эстакады на участке федеральной трассы I-95 будет иметь "значительные последствия" для региона. Об этом заявил министр транспорта США Пит Буттеджадж.

Как пишет агентство The Associated Press ​​​​​​ (АР), причиной инцидента стала загоревшаяся под эстакадой автоцистерна, возможно, с несколькими сотнями галлонов бензина. Чтобы взять пожар под контроль, потребовалось около часа. В результате часть автомагистрали обрушилась.

"Это главная магистраль для людей и товаров, ее закрытие будет иметь значительные последствия для города и региона до тех пор, пока не завершатся реконструкция и восстановление", - написал Буттеджадж на своей странице в Twitter. "Наше министерство будет оказывать помощь на протяжении всего процесса приведения I-95 в нормальное состояние", - добавил чиновник.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президенту США Джо Байдену уже доложили о случившемся, администрация поддерживает связь с губернатором Пенсильвании Джошуа Шапиро и мэром Филадельфии Джимом Кенни.