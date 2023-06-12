12 июня, 16:53

На востоке Москвы мотоциклист погиб при столкновении с легковой машиной

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Легковая машина и мотоцикл столкнулись на востоке Москвы, в результате погиб мотоциклист. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 18:00 на 4-й Гражданской улице, в районе дома №41, строение 1, произошло столкновение легкового автомобиля с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист погиб", - сказал собеседник агентства.

В столичной прокуратуре уточнили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу. "53-летний мужчина, находившийся за рулем мотоцикла, погиб на месте", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы. 

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