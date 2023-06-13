В Хабаровском крае задержали подозреваемого в содействии терроризму

Задержанный оказывал финансовую помощь запрещенной на территории России организации "Хайят Тахрир аш-Шам"

ТАСС, 13 июня. Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в содействии террористической деятельности, сообщила во вторник пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю за содействие террористической деятельности задержан 19-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, проживавший в г. Комсомольске-на-Амуре. Установлено, что, действуя в интересах международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность на территории Российской Федерации запрещена), он осуществлял финансовую помощь организации в приобретении оружия, боеприпасов и обмундирования", - говорится в распространенном сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). За совершение преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Иностранец находится под стражей, расследование продолжается.